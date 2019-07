Tchad : le calvaire des étudiants en saison pluvieuse

A l'Université de N'Djamena, notamment aux abords du département des sciences juridiques et politiques, c'est un vrai calvaire pour les étudiants en saison pluvieuse.



Les cours ne sont pas terminés et pourtant, la forte pluie d'hier soir a complètement inondé les lieux, bloquant le passage aux étudiants.



"L'Etat doit intervenir et voir dans quelles conditions vivent les étudiants en saison pluvieuse", explique un étudiant rencontré ce mardi sur place.



Pour accéder aux salles de cours, c'est le parcours du combattant pour les étudiants, une situation qui rythme avec d'innombrables difficultés que ces jeunes traversent au quotidien.



La solution pourrait être bien plus simple qu'on ne le pense, explique un enseignant. "A défaut de pouvoir faire du goudron, l'idéal serait de faire des pavés, au moins en partie", soutient-il. En effet, cette piste qui s'avère beaucoup moins onéreuse, faciliterait grandement les choses. Elle nécessite toutefois de la volonté, et quelques fonds.