Tchad : le calvaire des pensionnés dans les services de la CNRT

Les retraités font le bras de fer avec la gendarmerie en faction devant le portail de la CNRT pour obtenir la pension. Ce mercredi 10 août 2022, il est 11 heures et nous sommes à l’agence de la Caisse nationale des retraités du Tchad (CNRT) de Dembé.



La colère et le découragement sont au comble. Les retraités visiblement abattus par le poids de l’âge et la fatigue, n’en peuvent plus. Femmes et hommes âgés sont au portail à l’entrée est et sud de ladite agence.



Certains sont munis de leurs pièces et d’autres non. Objectif : percevoir la pension, c’est-à-dire, le revenu de leur travail abattu pendant les années de service, au profit de la nation. Mais tout semble le contraire : l’inondation, la famine font l’objet des causeries débattues par les pensionnaires autour de ce lieu. Pourquoi cette grogne commune ?



Madoubaye Karapul Hubert, un adjudant retraité, témoigne. Il a des plaies aux deux pieds, remplies de mouches, dégageant des odeurs.



« Je suis entré dans l’armée le 1er septembre 1974, du temps du président Tombalbaye. J’ai été formé par les Français, j’ai mon matricule jusque-là à l’Élysée en France ; mais depuis le mois de juillet, je traine là parce que j’ai perdu mes papiers dans un bus. Je suis là depuis 7 heures. J’ai fait la déclaration de perte, je suis venu la déposer mais jusque-là, pas de solution. Regardez les pieds, je suis malade, je vie à Farcha Djougoulié », témoigne-t-il.



Après les inondations, le domicile de Madoubaye Karapul Hubert est submergé d’eau. Personne ne peut y accéder. Il se dit épuisé par cette situation. « Il faut que les autorités écoutent nos cris quand même. Nous avons servi ce pays, mais on nous voit comme des vaut rien, ça énerve », se lamente-t-il en baissant la tête.



C’est une situation difficile pour les retraités, à l’image de Alhadj Mahamat Saleh, couché sur un sac de mil déchiré en deux parties.



Malgré l’enregistrement biométrique lancé dernièrement par la CNRT, les retraités ont toujours des difficultés à avoir leur pension. Un effort doit être fait en ce sens. Le système biométrique devient un véritable enfer pour beaucoup d’entre eux qui n’ont malheureusement pas de papiers.