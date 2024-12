Tchad : le campus plume de Toukra célèbre la Journée des STIC

A l'occasion de la célébration marquant la Journée du département de la communication, le campus plume de l'université de N'Djamena, a commémoré le mercredi, 04 décembre 2024 au campus de Toukra, la 6ème édition de la Journée des sciences et techniques de l'information et de la communication (STIC).



Cette initiative vise à favoriser la collaboration entre les étudiants de l'université de Toukra, Emi-koissi, et celle de la Francophonie, d'ouvrir un dialogue crucial axé sur les fausses informations qui circulent sur la toile, et de retrouver une solution fructueuse envers les futurs communicateurs.



Dans son discours, le président du comité d'organisation, Gaktoua Assane Jeremie souligne que, l'accès à l'information n'a jamais été facile, mais discerner le vrai du faux, n'a jamais été aussi crucial.



« En tant qu'étudiants du département de communication, vous êtes les citoyens de demain, les leaders de la société. Votre capacité à appréhender le monde, à vous forger une opinion et apprendre des décisions éclairées est plus que jamais nécessaire. Mais cette capacité est mise à l'épreuve par la prolifération de l'infox, ces informations fausses ou trompeuses qui se propagent à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. L'infox n'est pas un phénomène nouveau, mais elle a pris une ampleur inédite grâce à l'essor du numérique. Nous sommes, la génération qui a grandi avec internet, qui est familière avec les réseaux sociaux, qui a appris à naviguer dans cet océan d'informations. C'est à nous de développer une conscience critique, de nous armer de discernement et de nous forger une pensée autonome », a-t-il souligné.