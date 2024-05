Tchad : le candidat Bongoro Théophile félicite Mahamat Idriss Deby pour sa victoire à la présidentielle

Le candidat Bongoro souligne également l'importance de travailler ensemble pour le bien-être et la prospérité de tous les Tchadiens. C'est un appel à l'unité et à la coopération, mettant en avant l'idée que la nation tchadienne peut réaliser davantage lorsqu'elle est unie.



Dans cette période cruciale pour le Tchad, le candidat Bongoro appelle ses compatriotes à maintenir le calme et à adopter une attitude constructive. Cela témoigne de sa volonté de favoriser un environnement pacifique et propice au dialogue, où les différences peuvent être surmontées dans l'intérêt commun.



Ces déclarations positives et conciliantes sont encourageantes pour la stabilité et l'harmonie du Tchad, et elles rappellent l'importance du respect mutuel et de la recherche de solutions communes pour le développement du pays.