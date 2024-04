Tchad : le candidat de la coalition Tchad Uni promet la décentralisation à Koumra

Le candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Deby Itno a animé un meeting ce mardi 23 avril 2024 à Koumra, dans le cadre de la campagne présidentielle.



En effet, le président de la coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Deby Itno est dans le Mandoul, précisément dans la ville de Koumra dans le cadre de la campagne présidentielle. Après plusieurs provinces, c'est au tour du Mandoul de recevoir la visite du président de la coalition Tchad Uni, avec la délégation qui l'accompagne.



La population de Koumra et de ses environs est sortie en nombre pour venir assister à ce meeting, et écouter le message et les promesses que leur candidat est venu leur annoncer.



Selon Issa Doubrogne, chargé des missions de la coalition Tchad Uni dans le Mandoul, la province a déjà fait le boulot, donc le candidat doit juste se reposer. Et il ajoute que certains sont candidats, simplement pour maintenir leurs postes.



A cette occasion, le candidat Mahamat Idriss Déby Itno a promis à la population de Koumra, la construction de la route Koumra-Moissala et Koumra-Goundi ; l'emploi des jeunes ; la construction des abattoirs afin de combattre la pauvreté.



‹‹ Si je suis élu le 6 mai, dès les premières heures, je prendrai la décision d'organiser les élections législatives et autres, afin que vous ayez vous-mêmes le contrôle de votre province, vous aurez votre propre fonction publique ››, a-t-il ajouté.