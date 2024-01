Tchad : le canton Dangleat Est mobilise pour la cohabitation pacifique au Guéra

Le chef de canton Dangleat Est, Idriss Dokoni Adiker, a organisé une réunion d'information à Bang-Bang, sous-préfecture du Guéra, pour promouvoir la cohabitation pacifique.



La réunion a réuni les chefs de villages, les leaders religieux, les chefs des fericks et les notables. Idris Dokoni Adiker a souligné l'importance de la cohabitation pacifique et de la prévention des conflits pour le développement de la nation dans la 5ème République, issue du Dialogue National Inclusif.



Les participants ont exprimé leur satisfaction et prévoient de sensibiliser leurs communautés respectives.