Tchad : le canton Djourdjoura prévient d'une menace contre la paix sociale dans le département de Fitri

Le porte-parole du canton Djourdjoura au Lac Fitri, Abdelmoutalib Darri a fait, ce soir, au Centre Culturel Almouna, un point de presse pour alerter et tirer la sonnette d’alarme sur "ce qui se passe" dans le département de Fitri.



Ce point de presse vise à dénoncer les nominations de cinq chefs de canton intervenue le 30 avril 2018. Ces nominations n'auraient pas respecté les termes du message 025/PR/MAT/SGAT/DI/2016 du 13 juin 2016 délivré les hautes autorités. Ainsi, les nominations n'ont été faites, ni en accord avec le Sultan de Fitri, ni avec la population et ni avec les chefs des villages qui n’ont pas été consultés, d’après le canton Djourdjoura.



Abdelmoutalib Darri indique que ces nominations ont provoquées la réaction de la population, comme l’explique les évènements du 14 mai 2018 au village Rignegné du canton Djourdjoura qui ont causé la mort d’une personne et fait plusieurs blessés. Ces violences ont été suivies d'une vive protestation de la population d’Amdjamena Bilala, entrainant l’arrestation arbitraire de plusieurs personnes.