Tchad : le centre Café des arts de Koumra reçoit un appui en matériels

La ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, a offert dimanche un lot d'équipements au centre Café des arts de Koumra, au cours d'une visite des lieux en présence d'autres membres du gouvernement.



Le don est composé de quatre baffles, cinq micros à fil, un micro baladeur et un amplificateur de puissance 5000 Watts.



Cette visite de la délégation ministérielle l'occasion d'exprimer de vive voix les besoins réels des jeunes dans le domaine d'infrastructures de loisirs et de la promotion de la culture.



Le centre Café des arts reste pour l'heure le seul cadre de production des spectacles vivants, hormis le Centre de lecture et d'animation qui est dédié à la lecture, et le centre Champagnat qui est un cadre privé ayant ses règles.



Les responsables du centre sollicitent sa réhabilitation avec du matériel de sonorisation haute gamme, des instruments de musique, du matériel audiovisuel et des outils informatiques pour l'épanouissement des jeunes du Mandoul.



Le geste de bonne volonté de la ministre Amina Priscille réconforte les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur grande joie.