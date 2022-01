Tchad : le centre "Gueldanga de la vie sainte" défend ses soins contre les maladies

Depuis 19 ans, le centre soigne et assure disposer d'un produit qui guérit le SIDA et toutes autres maladies sauf la cirrhose.



Le centre fournit sa lotion gratuitement pendant 10 jours à la population, ce qui suscite des interrogations. "Nous répondons simplement que certaines personnes manquent de moyens financiers pour s'en procurer. C'est un geste humanitaire en faveur des couches vulnérables", indique Dr. Mokembaye Joël.



"Les médecins soit disant docteurs de la médecine moderne, les gouvernants de ce pays et ceux qui se croient vrais tchadiens veulent la disparition de ce produit. Ils ont avancé des arguments pour la fermeture dudit centre mais ils n'ont pas pu. Faut-il parler la langue Molière d'abord pour être tchadien ? Toi qui a la grâce de gouverner le peuple, tu ne dois pas avoir un esprit de haine, de division et tu ne diras pas que cette ethnie n'est pas de ce pays ou de ma région car la discrimination n'est pas bonne", déclare Dr. Mokembaye Joël.



"Nous sommes tous tchadiens, laissons la ségrégation pour que le pays se développe. Ce produit que le bon Dieu nous a donné c'est pour tous les tchadiens en particulier et le monde en général. Que tu sois chrétien, musulman, animiste, que tu sois du Nord, du Sud, ce médicament est pour nous donc qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée", conclut Dr. Mokembaye Joël.