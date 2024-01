Tchad : le centre NOUN forme les jeunes sur les techniques de prise de vue à Abéché

Le centre NOUN pour les recherches et les études du développement a organisé à Abéché, du 02 au 04 décembre 2023, un atelier de formation sur les techniques de prise de vue, le filmage vidéo, le cadrage et la conception d'un bon photographe.



C’était au profit des membres des associations de la société civile de la place. Le président provincial du centre NOUN, Dr Mahamat Almoustapha Ahmat Albouri a indiqué que son organisation œuvre sans relâche au renforcement de capacités des jeunes sur plusieurs domaines, dont l'organisation de cette formation.



Il a ensuite relevé que d'autres vagues de formation seront également organisées. Enfin, il a exhorté les participants à bien traduire dans les faits, les connaissances reçus. Au nom des formateurs, Ibrahim Hassan Mouhadjir a souligné que durant les trois jours, les participants ont été ponctuels, assidus et surtout participatifs. C'est pourquoi il souhaite voir ces derniers devenir de professionnels, afin de servir la société.



Les participants ont adressé une motion de remerciements au centre NOUN pour les recherches, pour avoir organisé cette formation qui leur a permis de connaître toutes les techniques possibles sur les différents modules de prise de vue.



Cependant, ils recommandent aux organisateurs de multiplier davantage ce genre de formation. La remise des attestations et la photo de famille ont mis terme à la cérémonie.