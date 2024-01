Tchad : le centre Oxford et le projet TIKA forment des jeunes en installation de système solaire

Dans le cadre de sa formation professionnelle et pratique, l'agence TIKA a organisé ce jeudi 18 janvier 2024, une cérémonie de remise des attestations et des kits, à la Maison de la Femme.



Ce sont au total 50 jeunes diplômés sans emplois et non diplômés, dont les attestations et kits de travail ont été remis au cours de cette cérémonie qui clôture la formation de 45 jours en installation des panneaux solaires.



Cette formation a pour but de de faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes. Le président du centre Oxford, Charfadine Markouse a profité de cette cérémonie pour remercier le projet TIKA qui, selon lui, sans son appui, cette formation n'aurait pas eu lieu.



Il a encore ajouté qu'un pays avec une jeunesse non formée est une paroi de sous-développement. Les participants à la formation ont quant à eux remercié les formateurs, et ont présenté une petite démonstration de ce qu'ils ont reçu comme connaissance pendant la formation.