Tchad : le centre de formation des cavaliers meharistes de la GNNT réceptionné au Batha

C’est en présence du coordonnateur du Projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad (PAASIT), que le centre de formation des cavaliers meharistes de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) de Djedaa, a été réceptionné provisoirement le 13 décembre, par le gouverneur du Batha,



Créé depuis 2016, avec l'appui financier de l'Union européenne, le centre a pour objectif d’améliorer les conditions de travail des éléments qui suivront les chevaux confiés à la GNNT, pour le suivi des nomades, dans la province du Batha.



La mission conduite par le coordinateur du PAASIT est venue constater les manquements et les matériels disponibles, en vue de son fonctionnement. Selon le général Abdoulaye George Moyalt, l'administration de la GNNT est appelée à s'impliquer davantage pour la réussite de ce centre qui doit être opérationnel, afin de garantir la sécurité des nomades.



En réceptionnant le centre mahariste, le gouverneur du Batha, le général Djimta Ben-Degon, a salué la coopération entre le Tchad et l'Union européenne, avant d'appeler les responsables de la GNNT à jouer pleinement leur rôle, celui de veiller sur la sécurisation des éleveurs nomades. Une visite guidée du centre a mis un terme à la cérémonie de réception.