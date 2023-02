Tchad : le centre de santé Ahmat Albadawi d'Abéché bénéficie d'un don de médicaments

Ce don comprenait des intrants et des consommables et a été réceptionné par le Dr Ali Assouni, chef de zone du district sanitaire d'Abéché.



Le président de l'association, Hissein Issakha Nourdja, a déclaré que ce geste modeste permettra aux patients de recevoir des soins et que son organisation est impliquée dans le domaine social et la promotion de la paix et de la convivialité. Il a également annoncé que ce don serait dupliqué dans d'autres structures sanitaires.



La responsable du centre de santé Ahmat Albadawi, Mme Taïba Fadoul, a remercié les donateurs pour leur générosité envers les patients du centre. Le Dr Ali Assouni a déclaré que les médicaments recevus aideront le centre Ahmat Albadawi à accomplir ses activités de manière efficace.



