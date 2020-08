Tchad : le "cercle des jeunes" du MPS vient en aide aux sinistrés d'inondations

Dans le cadre de l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées suite aux inondations, les membres du bureau de soutien Cercle des Jeunes du Mouvement Patriotique du Salut (CERJ/MPS) ont distribué samedi des kits alimentaires et non vivres dans les communes des 7ème et 8ème arrondissements de N'Djamena.



Les dons sont composés d'aliments -notamment du sucre et du riz-, de couchages, nattes et moustiquaires.