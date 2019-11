Tchad : le championnat de foot reprend à Goz Beida, impacté par l'état d'urgence

A Goz Beida, dans la province de Sila, le championnat de football reprend après un arrêt suite à l'état d'urgence. La ligue provinciale de football a relancé ce samedi 16 novembre les compétitions.



Au total, huit équipes participent au championnat sur sept journées.



Samedi soir, As Gazelle a affronté As Canard au terrain municipal de la ville. Le score est de 2-0 en faveur de As Canard.