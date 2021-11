Tchad : le championnat de football de la saison lancé à Goz Beida

Présent au lancement du championnat, le secrétaire général de la province du Sila, Sadick Gadar Ambary, a demandé à la jeunesse de s'unir pour vulgariser le message de la paix. Pour lui, le sport est un facteur d'unité et de la cohésion sociale. Il a exhorté les parents d'élèves à envoyer leurs enfants à l'école pour cultiver l'amour de la patrie.



Le match d'ouverture a opposé l'équipe AS Canard à l'équipe Expérience sur une victoire de 2 à 0 en faveur de l'équipe AS Canard. Un grand public était mobilisé pour l'événement.



Le président de la sous-ligue provinciale de Sila, Alkhali Hissein, a remercié les autorités de la transition et le ministre de la Jeunesse pour leur appui aux jeunes footballeurs de la province du Sila. Neuf équipes sont inscrites pour championnat de la saison.



À l'issue du lancement, le maire de la ville de Goz Beida, Mahamat Assouwar, a été honoré par la sous-ligue pour son appui à la jeunesse de Sila.