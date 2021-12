Tchad : le championnat de football de la sous-ligue départementale du Bahr-Azoum lancé

Dans la province du Salamat, la sous-ligue départementale du Bahr-Azoum a lancé officiellement ce mercredi 1er décembre 2021, au terrain municipal d'Am-Timan, le championnat de football. La cérémonie officielle était présidée par le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, en présence des personnalités publiques civiles et militaires.



Les amateurs du ballon rond se sont mobilisés pour prendre part à cette cérémonie. C'est avec dix clubs inscrits, que le championnat de football démarre dans la province du Salamat. Dans son allocution, Al-Hidjazi Adoum, président du comité d'organisation, a reconnu les retards répétitifs de démarrage du championnat de football dans la province. Selon lui, ces perturbations sont dues au manque des sponsors.



Le président du comité d'organisation et le vice-président de la ligue provinciale de football, Mahamat Adoum Harir, ont tous deux, lancé un appel à l'endroit des autorités provinciales, des entreprises et des organisations non gouvernementales, d'appuyer le sport dans la province. Le délégué provincial de la Jeunesse, des sports et de l'entrepreneuriat du Salamat, Brahim Al-Hissein Ahmat exhorte les jeunes sportifs à cultiver la paix sociale, l'amour et de préserver la cohabitation pacifique entre les communautés.

Il a mis l'accent sur le concours considérable des hautes autorités en faveur des sports. Il s’est appuyé sur le cas du ministère en charge de la Jeunesse et des sports, et l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES), qui appuient la délégation provinciale de manière continue.



Habillé en tenue de sport, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a pris la parole pour livrer des conseils et orientations aux joueurs, afin de pratiquer le sport dans la discipline, pour promouvoir le vivre-ensemble et la cohésion sociale. Il a promis d'apporter son soutien pour appuyer le domaine sportif et permettre aux joueurs de parvenir à plus d'exploits sportifs. A cette occasion, un match a opposé deux équipes des vétérans. L'équipe A a remporté la victoire par 2-1 contre l'équipe B.