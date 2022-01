Tchad : le championnat de football du Batha est lancé

Le secrétaire général de la ligue provinciale de football du Batha, Mahamat Saleh Haroun, explique que le football est confronté à d'énormes problèmes qui freinent son épanouissement dans la province, notamment l'absence d'un stade et d'un terrain clôturé.



Mahamat Saleh Haroun explique qu'aucune compétition sportive à l'échelle nationale ne s'est déroulée au Batha. Il sollicite l'implication personnelle des autorités locales pour qu'un terrain clôturé ou un stade omnisports soit construit au Batha.



Le secrétaire général provincial demande aux dirigeants des clubs de prôner la tolérance, le fair-play et faire ressortir les talents de leurs joueurs. Il exhorte les joueurs à acceptera la défaite comme la victoire.



Le secrétaire général de la province du Batha a en fin préciser que le président du conseil Militaire de transition a dit dans son message à la nation je cite(que cette année 2022 est une année de sport) fin de citation,dont il a ému les vœux de voir les meilleurs représentant du Batha dans les compétitions nationales.



À l'ouverture de cette saison sportive, AS DOUANE a battu AS SANTÉ sur le score de 3-0.