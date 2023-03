Tchad : le chanteur Lyguy en concert live ce 31 mars à l'IFT

Lors d'un point de presse tenu ce 29 mars, l'artiste chanteur Lyguy a annoncé qu'il se produirait sur la scène du grand jardin de l'Institut français du Tchad (IFT).



Après avoir sorti quelques singles et un album de dix titres intitulé « Tchad », produit par un label local, Lyguy se lance en autoproduction. Véritable enfant prodige, il a rapidement conquis le cœur des mélomanes tchadiens.



En juin 2022, sa carrière prend un tournant décisif avec la sortie de son titre « Dieu ne dort pas ». Après un mois et quelques semaines, la vidéo a cartonné sur YouTube, avec un peu plus d'un million de vues, représentant un record pour un artiste évoluant localement au Tchad.



Ses performances illustrent bien que Lyguy est une figure de proue d'une jeunesse qui travaille à exporter la musique tchadienne depuis le Tchad. Selon le jeune artiste chanteur, ce concert live sera le tout premier de sa carrière, et le public aura l'occasion d'avoir un aperçu de son prochain album.



Plusieurs artistes sont invités pour ce concert, et le billet d'entrée est fixé à 1000 FCFA.