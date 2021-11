Tchad : le chantier du centre multimédia de Mao à l'arrêt malgré les promesses

La création d'un centre d'une superficie de 2400m2 s'inscrit dans le cadre du Projet de modernisation et de développement des TIC, prôné par les autorités du pays afin d'atteindre les objectifs stratégiques consignés dans le plan stratégique 2030.



Ce centre comprendra une salle informatique, une salle de cybercafé, un secrétariat, une caféteria, une source d'énergie hybride et une salle de réunion d'environ 120 places assises. Puis le coût global de l'infrastructure s'élève à 286 millions de francs CFA.



Selon l'ingénieur, superviseur du chantier, le taux d'exécution des travaux était à 50 % au 12 avril 2021. Il avait rassuré que le chantier s'achèverait dans un bref délai. Aujourd'hui, le chantier est à l'arrêt. La cause de suspension des travaux taraude l'esprit de la population locale.



Il faut aussi noter l'arrêt du chantier de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao.