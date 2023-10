Tchad : le chargé des missions de l'ambassade d'Allemagne en visite au CEDPE

Au cours de sa visite, Günter Overfeld a évoqué les perspectives sécuritaires au Tchad et discuté de la situation actuelle dans le pays. Il a souligné l'importance de renforcer les liens entre l'Allemagne et le Tchad dans le domaine de la recherche scientifique.



Par ailleurs, le chargé des missions allemandes a également abordé le rôle crucial de la société civile tchadienne dans le développement du pays et dans le processus démocratique. Il a souligné les efforts de l'Allemagne pour soutenir la société civile en renforçant ses capacités à travers différents projets.



Lors de cette visite, le président du CEPDE, le Dr. Ahmat Yacoub Dabio, a remis quelques ouvrages tchadiens à Günter Overfeld, renforçant ainsi les liens culturels et intellectuels entre les deux pays.



Cette visite a renforcé la coopération entre l'Allemagne et le Tchad dans le domaine de la recherche scientifique et a souligné l'engagement commun en faveur du développement et de la démocratie au Tchad.