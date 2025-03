Tchad : le chef d’Etat-major de l’Armée de terre en mission d'inspection à Sarh

Le chef d’État-major de l’Armée de terre (CEMAT), le général de corps d’Armée Djontan Marcel Hoinati, est arrivé cet après-midi du 6 mars 2025 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, à la tête d’une délégation militaire.



Dès son arrivée, il a été accueilli par les autorités locales, avant de se rendre auprès du délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou pour présenter ses civilités. Cette mission s’inscrit dans le cadre d’une inspection des forces de défense et de sécurité déployées dans la province.



Plusieurs rencontres sont prévues avec les responsables militaires et sécuritaires, afin d’évaluer la situation et de renforcer les dispositifs en place.