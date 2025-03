Tchad : le chef d’État-major général des Armées dans les zones opérationnelles de l’Est

Le général Abakar Abdelkerim Daoud, chef d’État-major général des Armées (CEMGA), poursuit sa visite de sécurité dans les zones opérationnelles de l’Est, où il est arrivé le mercredi 19 mars 2025 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.



L’objectif est de s’enquérir de l’état des forces dans toute la province du Ouaddaï. Aussitôt arrivés, le CEMGA et la délégation qui l’accompagne ont été reçus par le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui.



Introduisant la rencontre, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, a tout d’abord souhaité la bienvenue à la délégation du CEMGA dans le Ouaddaï, avant de parler de la mission de chaque unité œuvrant dans la province.



Le chef d’État-major le général des Armées (CEMGA) a apprécié à sa juste valeur, le travail remarquable abattu par les éléments des forces de défense et de sécurité (FDS), dans la zone opérationnelle Est, plus précisément dans le Ouaddaï. Cependant, il les a rappelés que le respect des consignes est essentiel pour l’accomplissement de leurs missions.



Par ailleurs, il a insisté sur l'importance de l'exécution rigoureuse des tâches, du respect de la hiérarchie, de la discipline et de la vigilance, des valeurs indispensables à la réussite de leurs opérations