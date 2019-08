Tchad : le chef d'état-major de l'armée de terre appelle à redoubler d'efforts

Le chef d'état-major de l'armée de terre, général Barhadine Adoum Haggar, a rencontré dimanche matin les responsables des forces de défense et de sécurité à Abéché. L'officier est en mission depuis samedi dans la province du Ouaddaï. La rencontre s'est déroulée en présence du gouverneur de la province, Ramadan Erdebou.



Les échanges ont essentiellement porté sur le déploiement de l'armée au Ouaddaï, dans l'objectif de renforcer les unités en opération sur le terrain et mieux assurer la sécurité des personnes et des biens.



Le chef d'état-major de l'armée de terre a adressé ses remerciements aux autorités administrations et aux chefs des services de sécurité pour les efforts fournis depuis l'instauration de l'état d'urgence. Il a appelé à redoubler d'efforts pour réussir les objectifs de la mission.



La rencontre a permis aux responsables de la sécurité de recevoir de nouvelles orientations et des stratégies pour faciliter le travail sur le terrain, a indiqué le gouverneur Ramadan Erdebou.