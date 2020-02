Tchad : le chef d'état-major des armées en mission à l'extrême Nord

Le chef d'état-major général des armées (CEMGA), le général de corps d'armée Abakar Abdelkérim Daoud a effectué cette semaine une mission à l'extrême Nord du Tchad.



A la tête d'une délégation composée du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Mahamat Souleymane Ali et d'officiers, le général de corps d'armée Abakar Abdelkérim Daoud s'est rendu à Tanoua -localité située à 7 km de la Libye- puis à Wour, dans la province du Tibesti.



Le CEMGA s'est entretenu avec les forces déployées sur place et a recueilli leurs doléances. Il a également appelé à une grande vigilance.



"Ne dormez pas, soyez toujours vigilants. L'ennemi est à un pas de vous. (...) Neutralisez tout mouvement de nature à pouvoir remettre en cause la stabilité du pays", a préconisé le CEMGA.



A Wour, le CEMGA a tenu une rencontre avec les forces du détachement du G5 Sahel sur place. Il a rappelé son message de vigilance afin de contrecarrer toute menace.