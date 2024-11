Tchad : le chef de Sarh urbain remet des anciens historiques au musée provincial du Moyen-Chari

Ce mardi 25 novembre 2024, une cérémonie marquante s'est déroulée au palais de la chefferie traditionnelle de Sarh, en présence des autorités locales et des chefs des communautés.



Organisé par le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo, cet événement visait à honorer la mémoire de feu Kaya Bezo, l'illustre chef supérieur de Fort Archambault, l'actuelle ville de Sarh.



Lors de cette cérémonie, une collection précieuse d'anciens objets historiques appartenant à Kaya Bezo, composée d’un vieux fusil de chasse, d’un grand boubou royal centenaire tissé à la main et d’un portrait du défunt chef suprême Kaya Bezo, ont été remis au directeur du musée provincial du Moyen-Chari.



Ces objets, témoins d'une époque révolue, ont une valeur inestimable et témoignent de l'histoire et des traditions des communautés de la province du Moyen-Chari. Le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo, a souligné l'importance de ce geste pour le renforcement de l'identité culturelle de Sarh et l'unité des différentes communautés.



Il a également profité de cette occasion pour rappeler la nécessité d'œuvrer pour la sécurité et le développement de la ville de Sarh. En effet, la préservation de l'histoire et du patrimoine, selon lui, est un élément fondamental pour la construction d'un avenir prospère et harmonieux, pour la province du Moyen-Chari.



Le directeur du musée provincial du Moyen-Chari, Saradoumngué Yamadjita a remercié le chef traditionnel de Sarh urbain, pour ce geste et a également insisté sur l'importance de continuer à préserver le patrimoine historique et culturel, tout en mettant l'accent sur le développement économique et social de la ville.



Il faut noter que cet événement a ainsi marqué un moment important dans la vie de la communauté de Sarh, renforçant à la fois les liens culturels et les efforts communs pour l'avenir de la ville.