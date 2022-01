En bref. Le chef de canton Koré, Abakar Issa Adam, a été intronisé ce 29 janvier. La cérémonie a eu lieu à Koua, dans le département de Kouloukimé, sous-préfecture de Doudoum, en présence du gouverneur du Lac et du sultan du Kanem.



Des membres du gouvernement et différents chefs de canton de la province du Lac et du Kanem ont pris part à l'évènement.