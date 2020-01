Tchad : le chef de l'Etat a reçu le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique

Le Président de la République Idriss Déby a reçu vendredi le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, Hafez Ghanem. L’entretien a porté sur la coopération entre le Tchad et la Banque mondiale, notamment les différents projets que l'institution financière est amenée à financer au Tchad.



Le chef de l’Etat et Hafez Ghanem ont évoqué entre autres l’accès à l’énergie, l’autonomisation de la femme, de l’agriculture et de l’élevage ainsi que de l’importance de l’économie numérique.



Cette audience a regroupé autour du chef de l’Etat, le ministre secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, Hissein Brahim Taha, le conseiller économique Etienne Alingué, le ministre des Finances et du budget, Tahir Hamid Nguilin ainsi que celui de l’Economie et de la planification du développement, Issa Doubragne.