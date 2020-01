Tchad : le chef de l'Etat a rencontré les représentants syndicaux

Le président de la République Idriss Déby a rencontré mercredi à N'Djamena, les représentants des partenaires sociaux, au lendemain du déclenchement d'un mouvement de grève par les travailleurs du secteur public affilés à la plateforme syndicale revendicative.



"Nos échanges ont porté sur la restauration partielle des indemnités et de l'augmentation Générale Spécifique annoncée dans mon message à la Nation", a déclaré Idriss Déby.



Le chef de l'Etat a salué "l'esprit patriotique des partenaires sociaux."



Des propositions de sortie de crise ont été évoquées au cours de la rencontre, afin de lever la grève.



Deux principaux points de revendication bloquent : le rétablissement de 35% des AGS en 2020, et le rétablissement des indemnités et primes de 25% en 2020 et 25% en 2021.



Mardi, la Confédération libre des travailleurs du Tchad a appelé ses militants à rejoindre le mouvement de grève.



Une assemblée générale de la plateforme syndicale revendicative est prévue le samedi 11 janvier 2020 pour la "programmation des actions futures".