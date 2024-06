Tchad : le chef de l'État annonce des dégâts humains dans l'incendie d'un dépôt de munitions

"Paix aux âmes des victimes, condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés. Une enquête sera ouverte”, a ajouté le chef de l'État.



Une vidéo amateur montre les corps de dizaines de soldats tués dans l'incendie au camp de la réserve stratégique.



"Un incendie s'est déclaré dans un magasin de munitions militaires situé à Goudji, provoquant des explosions importantes. La population est invitée à garder son calme", explique Abderaman Koulamallah, ministre d'État et porte-parole du gouvernement.



Les détonations de forte intensité ont duré une trentaine de minutes, éclairant le ciel de la capitale sur plusieurs kilomètres. Des convois de camions de pompiers ont été aperçus se dirigeant vers la zone.



Selon Tchad 24, qui relaie les propos d'un habitant de Goudji situé non loin du dépôt militaire, une légère accalmie a été constatée vers 23h40.



Dans un message relayé à ses ressortissants, l'ambassade de France a appelé à rester à l'abri, loin des fenêtres.



"La situation est maîtrisée", a précisé vers minuit Abderaman Koulamallah, ministre d'État et porte-parole du gouvernement.