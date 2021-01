Tchad : le chef de l'État crée un observatoire chargé du suivi des ressources humaines

Le chef de l'État a signé vendredi un décret portant création d'un observatoire chargé du suivi des ressources humaines, informe la Présidence de la République.



Cet observatoire rattaché au Président de la République a pour mission le suivi de la politique du gouvernement en matière de gestion des ressources humaines.



L'observatoire élabore un fichier national des ressources humaines, conçoit un plan d'utilisation adéquat des ressources humaines de l'État, veille au respect des critères d'équité en matière de recrutement des agents à la Fonction publique, réalise des études prospectives relatives à l'évolution des carrières des cadres de l'État et propose des cycles de formation et de renforcement des capacités des cadres selon les priorités nationales.



L'Observatoire est aussi chargé de proposer des stratégies de placement des cadres dans les instances internationales et de créer des facilités et conditions du retour des compétences nationales exerçant à l'étranger.



L'Observatoire chargé des ressources humaines est placé sous la responsabilité d'un coordonnateur suppléé d'un adjoint, ayant rang et avantages de conseiller, chargé de mission à la Présidence de la République. Le coordonnateur est appuyé par deux assistants.