Tchad : le chef de l'État débloque des moyens d'urgence face aux inondations à N'Djamena

À N'Djamena, de graves inondations touchent le quartier Walia et des zones limitrophes au fleuve Chari suite à la montée des eaux du bassin inférieur.



Le ministre de l'Administration du territoire, le représentant du ministre de l'Aménagement du territoire, le délégué général du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena et le maire de la ville de N'Djamena sont "à pied d'oeuvre depuis hier sur le terrain" pour trouver des solutions.



"La situation est déjà sous contrôle", affirme ce samedi le maire de N'Djamena, Oumar Boukar, lors d'une prise de parole aux assises du 2ème Forum national inclusif.



"​Le Maréchal du Tchad vient de remettre tout à l'heure à la disposition de la commune des moyens conséquents, d'abord pour la prise en charge de tous les sinistrés et déplacés, mais également nous avons prévu plusieurs sites pour accueillir ces sinistrés", informe Oumar Boukar.



"Nous sommes à pied d'oeuvre (...) À chaque fois que la ville de N'Djamena accuse une forte pluviométrie, nous assistons à des phénomènes récurrents d'inondations", souligne le maire.



La montée des eaux persistera jusqu'au début de novembre 2020 avant de s'affaiblir progressivement, selon la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale Mme. Tahani Mahamat Hassan.



Elle conseille aux habitants des zones à risque de Sabangali, Klemat, aéroport, entre autres, de ne pas paniquer mais surtout de prendre des précautions pour fermer les brèches des digues et être vigilants.