Tchad : le chef de l'État face à la presse nationale le mois prochain

Dans le cadre de la célébration du 58ème anniversaire de l'indépendance du Tchad, le Président de la République, Idriss Déby animera une conférence de presse, le lundi 6 août 2018 à partir de 14 heures au Palais présidentiel.



La conférence de presse qui verra la participation des responsables des médias nationaux et internationaux, est axée sur la vie politique, économique et socioculturelle du Tchad, les enjeux de la 4ème République, le développement, les questions de paix et de sécurité avec la lutte contre le djihadisme au Sahel, et l'intégration africaine.



La conférence de presse est à suivre en direct sur Alwihda Info.