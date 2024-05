Tchad : le chef de l’Etat reçoit la démission du Premier ministre Succès Masra

« Le président de la République, chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu la démission du Premier ministre, Dr Succès Masra et celle de son gouvernement.



Tout en remerciant le Premier ministre et les membres de son équipe gouvernementale pour le travail accompli, au cours de cinq derniers mois, le président de la République a accepté la démission du Premier ministre et celle de son gouvernement.



Jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement, le président de la République instruit les ministres sortants, à l’effet de gérer les affaires courantes. »



C’est la teneur d’un communiqué de presse rendu public ce 23 mai 2024 par la Direction générale de la Communication de la présidence de la République du Tchad.