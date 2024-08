Tchad : le chef de l'État s'adresse à la nation, à la veille du 11 août 2024

11 AOUT 2024



Tchadiennes, Tchadiens ;



Mes chers compatriotes.



En cette date historique du 11 Août 2024, notre pays le Tchad souffle sa 64ème bougie. Cet anniversaire marque, grâce à Dieu, plus de six décennies de vie pleine et entière dans le concert des nations en tant que pays indépendant et souverain.



Comme toute existence, la vie de notre pays a été une succession d’événements qui ont façonné, son évolution dans l’espace et dans le temps.



Par devoir de mémoire, nous devons rappeler que les premiers sacrifices ont été endurés par les pionniers libérateurs qui ont bravé toutes les adversités.



C’est le lieu de saluer la mémoire de tous ceux qui ont contribué à l’indépendance et leur rendre un hommage mérité.



Saluons ensemble et vivement, la mémoire de nos pères fondateurs, de nos héros, de nos martyrs connus et anonymes, grâce auxquels, un pays libre, debout et souverain, nous a été légué.



Que leurs contributions soient gravées en lettres d’or dans notre histoire et leurs mémoires soient respectées à jamais, en témoignage de leur amour pour la patrie.



Dans la même veine, je voudrais rendre un hommage vibrant aux Forces de Défense et de Sécurité qui ont toujours su assurer la sécurité de nos compatriotes et défendre l’intégrité de notre pays.



Je salue la mémoire de tous les soldats tombés dans les différents champs d’honneur en défendant la patrie.



Tchadiennes, Tchadiens.



Dès les premières années de l’indépendance, notre jeune nation a dû faire face à plusieurs conflits qui ont entravé son élan de développement.



Des guerres internes et des agressions externes ont émaillé le destin de notre pays pendant plusieurs décennies.



Les drames que nous avons traversés au fil du temps, dont certains sont récents n’ont épargné aucune famille. Ils ont arraché à notre affection des personnes chères et anéanti des ressources importantes qui auraient dû soutenir notre progrès.



Des sacrifices énormes et variés ont été consentis et nous nous sommes toujours relevés. Nous avons surmonté ensemble, les épreuves les plus accablantes, les incertitudes les plus profondes et les menaces les plus sérieuses afin que notre pays retrouve la paix et la stabilité.



Mes chers compatriotes.



Grâce à la résilience du peuple tchadien, nous mettons désormais le cap sur le développement inclusif, intégral et harmonieux de notre pays. La marche vers un développement de cette nature, visant une prospérité pérenne et partagée, doit être collective et résolue.



C’est donc avec une légitime fierté et un profond sentiment d’appartenance à ce vaste pays, mais aussi, en garant de son indépendance et de sa souveraineté internationale que je m’adresse à vous aujourd’hui, pour réaffirmer, une nouvelle fois, mon total engagement à œuvrer pour son progrès.



Faut-il le rappeler, l’indépendance de notre pays n’a pas été un cadeau, de même que l’accomplissement des aspirations légitimes et communes de ses filles et fils, ne sera pas un cadeau. Nulle grande mutation ne sera un cadeau.



Nos pères fondateurs, guidés par leur vision nationaliste de nous léguer un pays libre, indépendant et souverain, ont mené des combats acharnés pour parvenir le 11 août 1960 à l’indépendance de ce Tchad un, uni et indivisible.



Tchadiennes, Tchadiens.



L’histoire c’est aussi les moments récents qui ont rythmé la vie de la nation. Je voudrais parler de la Transition. Cette phase entamée dans la douleur et les incertitudes mais achevée ensemble avec courage et détermination.



Je salue, une fois encore, le concours de la population tchadienne, plus que jamais guidée par le désir de paix, d’unité, de justice et de progrès.



La transition a connu un dénouement heureux grâce à une dynamique de réconciliation et de dialogue sans commune mesure dans l’histoire du Tchad.



Véritable pierre angulaire de notre action durant la transition, cette politique de main tendue sera maintenue et renforcée.



Notre constance à cet égard est bien établie. Rien ne peut nous empêcher, ni aujourd’hui, ni demain, de tendre notre main à nos frères qui souhaitent regagner la mère patrie.



Le retour à la patrie sera toujours encouragé. Que vous soyez un exilé politique ou un migrant à la recherche de perspectives meilleures, quelle que soit la raison de votre départ, soyez rassuré que votre pays vous accueillera, dignement, à tout moment que vous décidez de rentrer.



Mes chers compatriotes.



La constance de l’inclusion, du dialogue et de la réconciliation a été un facteur central qui a porté le pays vers une nouvelle ère.



En effet, l’avènement de la 5ème République avec tout ce qu’elle comporte comme espoir pour le peuple tchadien a ouvert de nouvelles perspectives.



Dans le respect des résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain, la nouvelle constitution adoptée par referendum est une réalisation majeure.



Elle constitue la base des reformes, du renforcement de la démocratie, de l’indépendance de la justice et de la promotion des droits et libertés publiques.



Aujourd’hui, nous nous rendons compte que les réformes politiques voulues par le peuple tchadien ont montré leur efficacité. Les élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives ont rendu le pouvoir aux citoyens qui peuvent choisir librement leurs dirigeants.



De même, les lois progressistes ont soutenu nos valeurs d’unité, de paix, de justice et de solidarité.



Ainsi, nous sommes sur le point d’achever un voyage fabuleux. L’ultime virage de cette marche audacieuse est l’organisation des élections restantes.



Ça sera pour le Tchad, un exploit de plus, dans notre quête constante de bâtir une société où chaque voix compte en nombre et pèse en poids.



Tchadiennes, Tchadiens.



Nous avons entamé, il y a de cela quelques mois, un nouveau mandat présidentiel, sur la base d’un nouvel engagement politique de taille. Mais aussi, avec la ferme volonté de bâtir un Tchad métamorphosé où il fera bon vivre.



Nous avons expliqué les chantiers essentiels à entreprendre pour amorcer un développement de grande échelle. Un programme politique ambitieux qui me lie aujourd’hui avec le peuple souverain du Tchad.



Notre contrat comprend 12 chantiers déclinés en 100 actions concrètes parmi lesquelles, l’accès à l’énergie est consigné comme étant une des priorités absolues



A cet égard, le lancement récent du Programme d’Accélération de l’Électrification du Tchad, est une preuve palpable de notre bonne foi quant à la réalisation des engagements pris en matière d’énergie.



La construction des centrales solaires à N’Djaména et dans 12 provinces du Tchad profond, la réhabilitation des réseaux électriques urbains, l’électrification de 200 localités, la distribution subventionnée d’un million de kits solaires domestiques dont la première phase a déjà commencé, l’électrification de 850 centres de santé et 700 écoles, sont autant des faits concrets qui donnent une dimension tangible à notre engagement.



Avec la même ardeur, nous sommes à pied d’œuvre pour augmenter l’accès à l’eau potable. Nous avons entrepris un vaste programme de construction et de réhabilitation des ouvrages hydrauliques, associant forages, puits, aménagement des mares et stations de traitement de l’eau.



Ce programme va se poursuivre, avec une attention particulière portée aux zones rurales et arides où l’accès à l’eau est un défi quotidien pour les populations.



La santé de nos compatriotes est aussi, au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Nous poursuivons la construction et la rénovation de plusieurs hôpitaux et centres de santé à travers le pays. Ces efforts seront accentués et les cadences seront accélérées pour tenir les engagements de ce chantier vital.



Investir dans l’avenir de nos enfants, en renforçant le système éducatif, est l’épine dorsale de notre projet de société.



La gratuité de l’admission de jeunes filles à l’enseignement supérieur, l’amélioration des conditions de l’enseignement, la valorisation de l’excellence font partie de notre vision de réforme de l’école tchadienne.



A cela s’ajoute la construction de centres de formation professionnelle pour mieux préparer nos jeunes aux emplois de demain.



Aussi, le développement des infrastructures de manière générale est un élément indispensable. Nous avons initié des projets ambitieux pour construire et moderniser nos routes.



Ces efforts visent à améliorer la mobilité, à faciliter le commerce et à connecter les différentes provinces du pays d’une part et le pays aux pays voisins d’autre part.



Nous œuvrons également au développement des pôles numériques pour valoriser l’accès à l’information, aux technologies, aux services en ligne et tirer un profit considérable de différentes opportunités du secteur numérique.



Nous nous sommes engagés à créer un environnement économique favorable à l’investissement et à l’innovation, intégrant les avancées de notre temps.



Nos efforts portent sur la diversification de l’économie, avec un accent sur les secteurs aux potentiels énormes, notamment l’élevage, l’agriculture et les mines.



Des efforts supplémentaires seront fournis pour promouvoir la production locale à l’effet de réduire notre dépendance aux importations et œuvrer pour notre autosuffisance alimentaire. La transformation de nos matières premières sera soutenue.



Mes Chers Compatriotes.



Comme vous le savez tous, la corruption est une amère réalité dans notre pays. Face à cette pratique néfaste répandue dans notre société, nos mécanismes de lutte anti corruption sont entièrement repensés et solidement soutenus, notamment l’Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption.



Notre combat contre ce fléau est total. Le Gouvernement est instruit pour adopter une politique de tolérance zéro face aux détournements de deniers publics.



Nos efforts doivent être mutualisés en incluant la population, la société civile, les chefs religieux et traditionnels pour instaurer une culture d’intégrité, de probité, de transparence et de responsabilité dans la gestion de la chose publique.



Par ailleurs, la sécurité de nos compatriotes est une préoccupation constante. Nous allons continuer à renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme, les trafics, la criminalité et les conflits.



La maîtrise fragile des conflits inter-intracommunautaires va être renforcée par le Gouvernement à travers des actions de sensibilisation et de prévention impliquant les autorités locales, religieuses et traditionnelles.



Dans ce nouveau Tchad, notre patrimoine culturel et touristique qui représente le socle de notre identité nationale, n’est pas perdu de vue.



Nous continuerons comme par le passé à soutenir les initiatives artistiques qui valorisent notre patrimoine et renforcent notre cohésion sociale.



L’autonomisation de la femme, la protection de l’enfance, la création de l’emploi, le développement des sports, des loisirs, des médias et l’ancrage de l’esprit de la solidarité bénéficient d’une attention particulière dans nos actions quotidiennes.



Mes Chers Compatriotes.



Le changement climatique affecte durement la planète terre. Le Tchad est sur la planète terre. Il ne saurait être épargné. Cette année, nous avons connu la canicule et les pluies diluviennes continuent de s’abattre partout dans le pays causant des dégâts et sinistrés.



Le Gouvernement est à pied d’œuvre à travers le nouveau comité interministériel qui vient d’être mis en place pour répondre aux urgences et élaborer des solutions durables pour l’ensemble du pays.



Mes Chers Compatriotes.



Au niveau international, notre pays s’inscrit dans une dynamique nouvelle de création des relations de coopération saines, diversifiées, fructueuses et surtout respectueuses de la souveraineté des États.



Le Tchad, soucieux de consolider ses relations avec tous les pays amis et frères, croit, fermement, aux vertus de relations agissantes et fondées sur le principe du respect réciproque.



Comme toujours, notre pays a continué à tenir face à toutes les ingérences, les convoitises et les pressions extérieures qui ont connu leur apogée durant la période de la transition.



Grace à notre foi et fort de notre fierté nationale nous avons pu surmonter cela.



Le Tchad ne cédera jamais, ni aujourd’hui ni demain, face aux officines étrangères qui utilisent nos propres compatriotes pour faire passer leurs desseins inavoués.



En tant que Président de la République et garant de la souveraineté de notre pays, je n’hésiterai pas de sacrifier ma vie dans la défense de la souveraineté du Tchad.



Aussi, je lance un appel pressant à nos compatriotes qui s’associent à ces officines étrangères pour satisfaire des intérêts personnels, de se ressaisir et de se mettre du bon côté en prenant fait et cause pour le Tchad.



Mes chers compatriotes.



Je vous appelle à l’unité, à la solidarité et à l’engagement pour relever les nombreux défis qui se dressent devant nous.



Je mets en exergue ma profonde foi qu’ensemble nous pouvons construire le Tchad que nous voulons. Nous pourrons bâtir un avenir radieux pour notre pays et offrir à nos enfants un Tchad où règnent la paix, la justice et la prospérité, si Dieu le veut.



Bonne et heureuse fête d’indépendance à vous tous mes chers compatriotes.



Que Dieu vous Bénisse !



Que Dieu bénisse le Tchad !



Je vous remercie.