Tchad : le chef de l'État souhaite un forum sur le bilinguisme d'ici la fin de l'année

La ministre secrétaire générale du gouvernement et présidente du présidium lors du 2ème Forum national inclusif, a annoncé la semaine dernière qu'un Forum sur le bilinguisme devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année, à la demande du chef de l'État.



Elle a fait cette annonce en réaction au plaidoyer du journaliste et participant Ali Fadel sur la place des arabophones au Tchad.



"Je vous donne une information qui va vous réjouir. Le Maréchal du Tchad a dit que nous allons organiser un évènement similaire sur le bilinguisme, si Dieu le veut, au mois de novembre. Et nous allons réunir au moins 400 participants. Nous allons nous concerter et trouver des solutions", a indiqué Mariam Mahamat Nour. L'annonce a été suivie d'applaudissements dans la salle du Palais du 15 janvier.



Lors du Forum, Ali Fadel s'est exprimé sur la promotion du bilinguisme et a dénoncé le mépris et la stigmatisation des arabophones : "Aujourd'hui, les personnes qui font des doctorats en arabe sont supérieurs aux francophones". Ali Fadel estime que tous les postes de responsabilité (ministres, directions, etc) sont confiés aux francophones au détriment des arabophones. "Les arabophones ont l'amour de la patrie (...) Si vous confiez le Tchad aux arabophones, ils vont élever le pays très haut". Mariam Mahamat Nour lui a reproché de sortir du sujet principal, avant de le laisser poursuivre son plaidoyer, et de faire cette annonce.



Depuis le remaniement gouvernemental du 14 juillet 2020, la ministre Mariam Mahamat Nour a la charge du portefeuille de la promotion du bilinguisme dans l'administration.