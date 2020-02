Tchad : le chef de l'armée de terre remplacé par le président

Le président de la République Idriss Déby a signé jeudi un décret portant remplacement de trois officiers généraux et un officier supérieur des forces armées et de sécurité à l'état-major de l'armée de terre.



A la tête de l'état-major de l'armée de terre, Idriss Déby a nommé le général de brigade Mahamat Souleymane Ali, auparavant commandant de la zone de défense et de sécurité n°2 et co-coordonateur de l'état d'urgence à l'Est.



Il remplace le général de division Baharadine Adoum Haggar qui avait été nommé le 22 mars 2019 en remplacement du général de corps d'armée Tahir Erda.



Le général de brigade Mahamat Souleymane Ali a récemment été décoré par décret du chef de l'Etat pour sa mission réussie au terme de cinq mois d'état d''urgence à l'Est du Tchad.