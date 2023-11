Tchad : le chef de la diplomatie préside une réunion de haut niveau avec l'UE, les États-Unis et les Nations Unies

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, Mahamat Saleh Annadif, a présidé ce 24 novembre une réunion de haut niveau entre une délégation gouvernementale et l'Union européenne, les États-Unis et les Systèmes des Nations Unies au Tchad, informe le département ministériel.



Cette table ronde est principalement axée sur le processus de transition en cours et la tenue prochaine du référendum constitutionnel.



Les échanges entre les deux parties ont permis d'évaluer les progrès réalisés et de recueillir les différentes propositions pour assurer la réussite des échéances électorales à venir.