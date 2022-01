Tchad : le chef de la diplomatie rassure suite au report du dialogue

Le chef de la diplomatie Chérif Mahamat Zene s’est expliqué ce 31 janvier devant les ambassadeurs accrédités au Tchad suite au report du dialogue national inclusif.



“Ce report n’a pour seul objectif que la réussite du pré-dialogue et la participation de façon concertée de tous les acteurs concernés au Dialogue National Inclusif”, explique le ministre.



Le ministre souligne que ce report “va également permettre au pays hôte et au CTS de bien organiser la rencontre de Doha, ainsi qu’au CODNI de poursuivre ses efforts inlassables pour bien préparer les assises nationales tant attendues par les Tchadiens dans leur ensemble”.



La tenue du Pré-dialogue à Doha, à partir du 27 février prochain, va entraîner certes un léger décalage dans le calendrier initial du dialogue national inclusif, mais sans remettre fondamentalement en cause l’objectif de tenir les échéances électorales vers la fin de l’année en cours.