Tchad : le chef de la diplomatie victime d’usurpation d’identité numérique

Les services de presse du ministère des Affaires étrangères ont détecté sur les réseaux sociaux des comptes WhatsApp et Messenger ouverts avec des numéros de téléphone du Tchad, usurpant les nom, prénom et photos du Ministre des Affaires Étrangères, Monsieur Chérif Mahamat Zene.



Ces faux comptes ont permis à des individus sans scrupule d’escroquer des compatriotes peu ou mal informés sur les risques d’abus auxquels les réseaux sociaux les exposent. Ces escrocs piègent leurs victimes naïves en leur miroitant des bourses d’études, des opportunités d’emploi ou de recrutement dans des institutions internationales, etc.

Ces individus sans foi ni loi demandent à leurs victimes d’envoyer par western union ou money gram une somme d’argent à des soit-disant collaborateurs du Ministre, basés au Bénin, en Europe ou au Cameroun, etc.



Compte tenu de ce qui précède, les services de presse du Ministère des Affaires Étrangères tiennent à informer le public, une fois de plus, que le Ministre Chérif Mahamat Zène ne dispose d’aucun compte WhatsApp ou Messenger posté sur les réseaux sociaux avec sa photo. En outre, l’agenda du Ministre ne lui permet pas d’interagir ni sur les comptes susmentionnés, ni sous les publications faites sur ses pages Facebook et Twitter certifiés avec le Badge bleu.



Les services de presse du Ministère des Affaires Étrangères invitent le public à plus de vigilance et de ne pas tomber dans les pièges des escrocs qui écument et détournent les réseaux sociaux à des fins criminelles.