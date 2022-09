Tchad : le chef de la police annonce une nouvelle stratégie sécuritaire

À l'issue de cette rencontre, le directeur de la police a touché du doigt la question des malfaiteurs arrêtés qui se retrouvent en liberté peu après. Il a indiqué que pour les mois de juillet, août et septembre 2022, 218 malfaiteurs ont été déférés à la justice par la police nationale. Malheureusement, tous se retrouvent aujourd'hui dans la nature puisqu'ils sont libérés faute de procès-verbaux bien chargés. "Dorénavant, je serai très regardant sur les procès-verbaux que vous dressez", ajoute le patron de la police nationale.



Le général Moussa Haroun Tirgo a instruit les différents responsables de la police concernant les malfaiteurs fichés et qui se trouvent dans la nature. Une nouvelle stratégie sécuritaire sera instaurée à travers des patrouilles pédestres et motorisées afin de traquer tous ces brigands qui constituent une source d'insécurité, affirme le directeur de la police.



Tout manquement constaté fera l'objet d'une sanction sévère et immédiate, avertit le général Moussa Haroun Tirgo.