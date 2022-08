Tchad : le chef du gouvernement à coeur ouvert avec les élèves de l'ENA

Dans un débat très franc, le chef du gouvernement a fustigé les pratiques qui encouragent le népotisme et les volontés pour un chef de l'État de se maintenir au pouvoir par la force. Pour Pahimi Padacké Albert, chaque tchadien doit être ambassadeur de la paix.



De l'avis du premier ministre, le Tchad n'a pas un problème de textes mais d'application. À ses yeux, les conseillers et ministres ont des compétences aussi avérées qu’ailleurs et serrent les mêmes conseils au chef de l’État : "Mais ce n’est pas ce que ses conseillers et ses ministres lui ont dit dans la journée qui vont lui servir de boussole. Le soir, au moment où tout le monde est rentré, un cousin ou un neveu semi-analphabète va venir lui dire : Monsieur le président, ce qui s’est passé au Burkina Faso, ça ne peut jamais se passer chez nous. Et c’est ça qu’il va écouter".



Pahimi Padacké estime que la nouvelle génération doit faire en sorte qu'il n'y ait plus de prise de pouvoir par les armes : "nous sommes une société où culturellement, la tradition de vendetta existe encore. Lorsque je prend les armes, les premiers qui m'entourent ce sont lesquels ? Ce sont mes parents. (...) Considérez que j'arrive au pouvoir par les armes (...) Est-ce que j'aurais suffisamment les mains libres pour nommer les cadres formés que vous êtes qui n'étiez pas avec moi dans cette galère ? Je pose une question de façon aussi brutale. Je me retrouverai otage de mes parents qui n'ont pas la même formation que vous mais qui malheureusement seront aux premières loges".



"Le monde entier parlera du Tchad", a-t-il dit, en réaction à la signature de l'accord de Doha avec les politico-militaires qui représente un espoir pour tous les tchadiens.