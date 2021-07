Tchad : le chef du gouvernement fait le point sur les régies financières

Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a tenu mercredi une réunion sur les régies financières, en présence de plusieurs membres du gouvernement et des responsables des structures de l'État générant des recettes.



Les recettes générées à N'Djamena et en province ont été passées en revue au cours de la rencontre. "Au titre des recettes, globalement nous avons atteint un objectif de 55% des recettes propres. Les objectifs ont été atteints parce qu'on a été toujours au-delà de 50%", a déclaré Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances et du Budget.



"Le premier ministre a demandé à ce que la pression soit maintenue parce que nous entrons dans une saisonnalité un peu négative avec la saison des pluies, pour que les régies fassent le maximum et qu'on puisse chaque mois atteindre ces objectifs", a précisé Tahir Hamid Nguilin.



Le chef du gouvernement a demandé de déclencher le paiement du salaire de juillet en avance, en prévision de la fête de Tabaski.