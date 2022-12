Tchad : le chef traditionnel de Sarh honore une ONG pour ses actions en faveur de la population

Le chef traditionnel de Sarh, Mahamat Moussa Bezo est allé féliciter et encourager le 7 décembre 2022, l'ONG Direct Aid, pour ses actions consenties à l'endroit de la population de Sarh.



Accompagné d'une forte délégation, Mahamat Moussa Bezo a précisé que cette visite vise à s'imprégner du travail abattu par l'ONG qui existe depuis belle lurette dans la ville. Il a remis quelques cadeaux aux cinq meilleurs élèves de l'école primaire et secondaire Oumar Ibn Khattab, ainsi qu'aux femmes cuisinières et également au corps soignant de cette institution.



Mahamat Moussa Bezo a félicité cette ONG pour ses multiples efforts consentis en matière de santé et d'éducation, tout en prenant en charge les enfants orphelins, ainsi que les personnes démunies. Il n'a pas manqué de saluer la dernière campagne de soins ophtalmologiques, entreprise par l'ONG Direct avec d'autres partenaires. Elle a été une réussite et a permis à plusieurs personnes de la ville de Sarh, atteintes de cataracte et d'autres maladies visuelles, d'être prises en charge.



Le chef traditionnel a plaidé auprès de cette ONG pour la construction des forages d'eau dans la ville de Sarh. Il sollicite l'implication personnelle de l'ONG Direct Aid afin que certains foyers démunis de la ville de Sarh puissent en bénéficier, de manière équitable. Ceci pour le bien de la population.



Pour sa part, le directeur de l'ONG Direct Aïd, Kamel Zouatn, s'est réjoui de la visite qui vient galvaniser ses employés et aussi les élèves, les encourageant à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo, a remis au directeur de Direct Aid une attestation de reconnaissance pour le travail abattu par l'ONG.