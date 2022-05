POINT DE VUE Tchad : le chemin parcouru dans la liberté de la presse

Alwihda Info | Par Florence Akano, humanitaire et journaliste indépendante. - 11 Mai 2022

La situation de la liberté de la presse au Tchad est aussi instable que l'atmosphère politique du pays.

En raison de la nature fragile du contrôle, la vérité et la justice ont été supprimées, et la forme d'administration a été un cauchemar pour quiconque révélait le côté négatif de l'homme au pouvoir. Se joignant au reste du monde pour commémorer la Journée de la liberté de la presse, une lumière aux flambeaux sur le statut de la nation et ses relations avec la presse serait allumée, afin de tenter d'évaluer l'état du journalisme dans la nation africaine.



Les médias plus indépendants au Tchad suite à la démocratisation

L'environnement politique et sécuritaire du Tchad reste instable, faisant peser des menaces importantes sur les journalistes. La mort du président Idriss Déby Itno en avril 2021 n'a pas ouvert la voie à une démocratisation rapide.



Suite au processus de démocratisation du Tchad enclenché depuis décembre 1990, le paysage médiatique s'est élargi et les médias ont acquis une certaine indépendance, les médias d'État perdant leur monopole sur les reportages. Dix journaux (dont L’Observateur, Le Progrès, La Voix et Le Pays) sont publiés régulièrement, cinq chaînes de télévision privées diffusent à N'Djamena, la capitale, et plus de 60 stations de radio diffusent dans tout l'État.



N'Djamena et quelques villes de province sont les principaux lieux d'implantation des organes de presse privés. Ils peuvent être trouvés en français ou en arabe. La presse écrite a du mal à atteindre la population rurale, qui dépend fortement des émissions de radio. L'État possède une station de radio avec de nombreuses chaînes, tandis que les 38 autres sont exploitées par des entreprises privées ou organisations religieuses.



TéléTchad, la chaîne de télévision publique, appartient au gouvernement. Les chaînes de télévision privées comprennent Al-Nassour TV créée en 2011, Electron TV créée en 2013, Tchad 24 TV, Sahara TV et Toumai TV. En novembre 2020, deux chaînes de télévision et deux stations de radio ont fusionné pour créer le conglomérat médiatique 2TNRTV.



Les satellites peuvent être utilisés pour recevoir des chaînes internationales. La majorité du matériel radio est sous l'autorité du Haut Conseil de la Communication, qui est chargé d'attribuer les licences. Les prix des licences sont exorbitants. Les reportages critiques entraînent fréquemment des arrestations, la saisie de journaux ou la fermeture de publications ou de stations de radio.



Les difficultés liées à l’accès aux médias sociaux

La jeune génération, ainsi que les populations analphabètes et les couches les plus aisées, les plus alphabétisées et les plus urbaines de la population, ont accès à Internet et l'utilisent sur les smartphones. Cependant, depuis le 22 juillet 2020, Internet à N'Djamena a été régulièrement coupé, rendant l'accès aux médias sociaux uniquement accessible via un réseau proxy virtuel (VPN) et une connexion Internet totalement indisponible dans les provinces. Les autorités ont précédemment interrompu l'accès à Internet : les organismes de surveillance d'Internet affirment que l'accès aux sites de médias sociaux a été bloqué pendant 16 mois à compter de mars 2018.



Des menaces pèsent sur les journalistes et sur le journalisme

Les lois tchadiennes protègent la liberté de la presse et le droit à l'information, bien que la diffamation soit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois mois de prison. Plus d'une douzaine de publications ont été suspendues en 2020, à la suite d'une nouvelle législation sur la presse, exigeant au moins le baccalauréat pour le poste de rédacteur en chef. Son objectif évident était de professionnaliser les médias, mais il risque d'entraîner la suppression de nombreux journaux indépendants.



L'environnement médiatique est actuellement fragile, en particulier pour les publications privées. Les journaux coûtent incroyablement chers à publier et le marché publicitaire est restreint, ce qui fait que plusieurs journaux perdent de l'argent. Malgré le fait que l'État soit tenu de verser une subvention annuelle, les journaux n'en ont reçu aucune ces dernières années, à l'exception de la veille de l'élection présidentielle d'avril 2021. Le Tchad est en transition depuis la mort du président Idriss Déby Itno, qui a gouverné le pays d'une main de fer pendant 30 ans, jusqu’ à sa mort survenue tragiquement le 20 avril 2021. Depuis, les journalistes et les médias sont priés de s'abstenir de diffuser des discours de haine au profit de discours de paix, une forme de censure en soi.



L'existence d'organisations armées, telles que Boko Haram et l'État islamique au Tchad, constitue un danger pour les journalistes, comme l'illustre l'assassinat d'un caméraman de la télévision nationale voyageant avec un convoi de l'armée en 2019, par une mine routière. Mi-février 2022, un reporter de radio communautaire a été tué dans des violences intercommunautaires dans le sud du Tchad. Lorsqu'ils rapportent des manifestations, les journalistes sont agressés par la police et sont restreints en ligne. En 2018 et 2019, l'accès aux médias sociaux a été restreint pendant 470 jours consécutifs, faisant du Tchad l'un des pires cyber censeurs d'Afrique ces dernières années.



La constitution du Tchad garantit la liberté d'expression et de la presse. Ces libertés, cependant, sont souvent limitées, et il existe un danger continuel contre les individus qui critiquent le gouvernement. Les journalistes, blogueurs et autres critiques risquent d'être poursuivis et emprisonnés. Le militant des droits humains Baradine Berdei Targuio avait été incarcéré le 24 janvier 2020. Des charges ont été portées contre lui en août 2020, ce qui lui a valu d’être condamné à trois ans de prison ferme en février 2021. Amnesty International considère sa détention comme le résultat de ses activités en faveur des droits humains et a joué un rôle crucial aux cotées d’autres organisations de défense des droits humains pour sa libération en juin 2021.



Les réformes médiatiques au Tchad et la liberté de la presse toujours opprimée

La description de travail et les conditions de recrutement des journalistes sont actuellement réglementées par une législation sur les médias qui entrera en vigueur en juillet 2020. Le 7 septembre 2020, 12 journaux (cinq français et sept arabes) ont été interdits pendant trois mois. Il est peu probable que les médias indépendants survivent économiquement, et seuls les médias d'État seront autorisés à faire des reportages au Tchad à l'avenir.



Les médias indépendants sont toujours sous la pression gouvernementale ; critiquer Deby père antérieurement et fils actuellement peut entraîner une incarcération. De plus, les arrestations arbitraires constituent une menace permanente pour tout journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Selon l'Union des journalistes tchadiens (UTJ), six arrestations de ce type ont eu lieu au cours du seul mois d'avril 2020 (plusieurs arrestations fondées sur des violations présumées des mesures de confinement liées à la pandémie du Covid-19).



Suite aux arrestations à Radio FM Liberté, pour empêcher le forum citoyen prévu en novembre 2020, les journalistes ont organisé une journée sans médias le 1er décembre 2020, un symbole fort étant donné que cette journée marquait le 30ème anniversaire de l'investiture du défunt président Idriss Deby Itno. Le pays s’est joint au reste du monde pour commémorer la Journée de la liberté de la presse 2022, en espérant que les choses s'amélioreront bientôt et que le Tchad sera un environnement plus sûr pour les journalistes et la vérité.





