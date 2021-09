Tchad : le choix de l’école déchire les parents

Quand la femme se fâche, le secret est dehors, soutien une diction. Djébé Carine et son mari Ndonodji Noël ne parlent le même langage sur le choix de l’école de leur progéniture. La scène se déroule dans le 3e arrondissement au quartier Ridina 1.



Ce n’est pas un secret que dans la cour commune, après le repas en groupe, les femmes aiment discuter sur des sujets parfois tabous ou intéressants. Ce jour au menu, le sujet est porté sur le choix de l’école de leur enfant. Carine rassure à ses amies que cette année, ses enfants fréquenterons l’école privée. Noël ignorant du vœu de sa femme, lui prie d’aller se renseigner à l’école publique afin de préparer la rentre scolaire, chose qui irrite Carine : « mes enfant ne fréquenterons pas l’école publique ».



Noël préfère garde le silence face au mécontentent de son épouse mais Carine en fait palabre et comme en Afrique les murs ont des oreilles, les voisins et voisines n’ont pas manqué le rendez-vous.



Pour Carine, « à l’école publique, les enseignants ne viennent pas régulièrement et la grève est répétitive ». Pendant que son mari n’a pas de moyens pour payer les frais de scolarité dans les écoles privées.



Noël qui ne peut supporter les bruits de sa femme a envoyé un bon sifflet pour mettre fin au discours de sa femme. Il a fallu l’intervention de son beau-père pour calmer la tension de Carine. « Tu sais bien que ton mari n’a pas assez de moyens pour inscrire tes enfants à l’école privée. Et là encore vous êtes en location ». Sur cette phrase, le papa de Carine a convaincu sa fille. Ce que l’on doit comprendre est qu'on ne peut vivre que de ce qu’on gagne.