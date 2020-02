Tchad : le chronogramme électoral dévoilé par la Commission électorale

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a dévoilé vendredi le chronogramme du processus électoral en vue de l'organisation des élections législatives en 2020.



Le chronogramme prévoit la révision du fichier électoral biométrique du 11 au 30 mai 2020.



La publication de la liste définitive des candidats par la Cour suprême devrait avoir lieu le 22 octobre 2020.



La convocation du corps électoral et la signature du décret portant publication des listes électorales sont prévues pour le 28 octobre 2020.



La campagne électorale et la couverture médiatique des activités des partis politiques aura lieu pendant 21 jours, du 21 novembre au 11 décembre 2020.



Le déroulement du scrutin doit intervenir le 13 décembre 2020, suivi du début du dépouillement le jour même.



La proclamation des résultats provisoires par la CENI aura lieu le 27 décembre 2020.



La décision de la Cour suprême sur les résultats provisoires proclamés par la CENI et la proclamation des résultats définitifs des législatives sont prévues pour le 31 janvier 2021.