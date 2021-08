Tchad : le ciment "CCM SAO, 32,5" sera vendu à 5500 Fcfa à Pala

L'annonce a été faite ce mardi matin par le directeur général adjoint de la Société de cimenterie CHAD CONSTRUCTION MATERIALS S.A (CCM) implantée dans le village Ngara, à proximité de la ville de Pala.



Lors d'une réunion d'échange avec les opérateurs économiques, les responsables de la Chambre de commerce et ceux des services compétents de l'État, Dikbo Hubert a précisé que le ciment "CCM SAO" sera sur le marché dans les jours qui suivent. Cela en dépit du report de la cérémonie d'inauguration de la société. Il a donné l'annonce officielle sur le prix d'un sac qui coûtera 5.500 Fcfa sur le marché.



"Nous voulons honorer notre promesse, et respecter nos engagements, ceux d'aider le citoyen lambda et de contribuer au développement de la province du Mayo-Kebbi Ouest par notre présence", a déclaré le directeur général adjoint.



Il a mis en garde les commerçants opportunistes, sur les spéculations des prix au détriment de la population. Selon lui, la direction générale de la société CCM n'acceptera pas qu'un groupuscule fasse de la surenchère sur ses produits. Des gardes fous seront définis pour que ce prix soit appliqué jusqu'à nouvel ordre.