Tchad : le club Yves FC révise ses textes de base et élit un nouveau dirigeant

L'équipe de football Yves FC a tenu son assemblée générale (AG) constitutive. L'assise de cette AG a eu lieu ce mercredi 28 août 2024, à Ndjamena, au centre culturel Al-mouna. À l'issue de cette assemblée, Tahir Oloy Hassan a été élu président de Yves FC. Dans son allocution, le président du comité d’organisation, Ousman Guet, a indiqué que le club Yves FC est un centre de formation créé depuis 1998.



En effet, ce club a formé des centaines de footballeurs, et aujourd'hui il est monté en première division. Par ailleurs, il a situé l'objectif de cette AG qui vise à revoir ses textes de base, et mettre en place une équipe avec une organisation à la taille des défis.



Dans son discours de circonstance, le président du club, Tahir Oloy Hassan, a déclaré que le centre de formation Yves a formé de nombreux jeunes. Il a ajouté que les jeunes formés dans ce centre, jouent en deuxième division, et sont sacrés champions.



Le président de Yves FC a aussi souligné que ces jeunes joueront désormais en première division. Le président du club Trahir Oley Hassan, se dit engagé à faire de Yves FC, le grand club de la ligue provinciale de N'Djamena, afin de participer aux compétitions continentales.



Selon le président du club, le football est devenu une industrie, où il faut avoir un sponsor de qualité, pour soutenir les talents, car sans investissements les joueurs ne peuvent pas évoluer à haut niveau.



A cette occasion, il a lancé un appel aux amoureux du ballon rond à soutenir le Yves FC, avec l’appui des sponsors qui sont incontournables pour le développement du football. Enfin, il a rassuré ses pairs qu'il va tirer Yves FC vers le haut niveau.