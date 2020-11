Tchad : le coach des SAO promet la victoire ce dimanche contre la Guinée

N'Djamena - Les SAO du Tchad ont reçu dimanche la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, à quelques heures du coup d'envoi de leur match contre le Syli national de Guinée, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022.



Le ministre a tenu à encourager et galvaniser les footballeurs, accompagné des techniciens du ministère et du président du Comité olympique et sportif tchadien (COST).



"Se montrant positiviste et optimiste, Routouang Mohamed Ndonga Christian a fait comprendre aux joueurs de l'équipe nationale de football que rien n'est possible et qu'il croit en la victoire des Sao", explique son département ministériel.



Prenant la parole, le coach de l'équipe nationale a promis une victoire des SAO ce dimanche face à l'équipe de la Guinée.